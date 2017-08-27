HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya Ay, Akrep burcundayken ortak para işlerimize eğilerek başlayabiliriz. Bu hafta önemli gezegen geçişleri olmayacak. Perşembe Merkür Aslan burcuna kayarak gerilemesine devam edecek. Sabit burçlar Aslan, Akrep, Kova ve Boğalar diğer burçlara göre daha fazla iletişim sıkıntıları çekebilir. Cumartesi farklı konularda rahat harekete geçebiliriz. Pazar ise fikirlerimize, konuşmalarımıza dikkat edelim. Tutulma zamanı yaşadıklarımız konusunda sert söylemler devrede olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ortaklaşa para konularınıza yöneleceksiniz. Bazı parasal işlerinizde birtakım kararsızlıklarınız yüksek olabilir. Özel hayatınıza dayalı harcamalarınız kendinizi özel hissettirebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda veya ortaklaşa işlerinizdeki işbirliklerinizi hafta başı devreye sokacaksınız. Bu alanda ilişkilerinizi iyi kullanabilirsiniz. Aile hayatınızda büyük dramalar yaratmamaya çalışın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zorunlu günlük işlerinizi tamamlamadan rahat etmeyeceksiniz. Duygusal olarak sağlığınızla ilgili konular kafanıza takılı olabilir. Yakın çevrenizle bağlantılarınızı koparmamaya çalışın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızla ilgili konular devrede. Alacağınız keyifli haberlerle, kendinizi duygusal olarak şanslı hissedeceksiniz. Her konuda kendinizi güvene alma ihtiyacınız bazı işlerinizi gölgelemesin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle bir aradayken aynı duygularınızı paylaşmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Etrafınıza karşı sevecensiniz. Evdeyseniz, kendinize yönelik bir gün geçirebilir, huzuru kendinizde bulabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanların işlerini üstlenmeye açıksınız. Çevrenizle iyi bir iletişim söz konusu. Üzerinizde biriken sıkıntı ve stresleri kendinizi ifade ederek, insanlara anlatarak rahatlayacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda önemli işleri üstlenmekten çekinmeyeceğiniz gibi, harcamalarınızı kontrol altında tutmaya çalışabilirsiniz. Bazı maddi konular sizi çabuk aşağıya çekebilir. Dengenizi koruyun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınız artabilir, hayata eğlenceli ve sevgi dolu bir şekilde bakacaksınız. İş hayatınızda sıkıntı ve sorunlarınız, ya da sizi harekete geçiren motivasyonları arkadaş çevrenizle paylaşabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizin dışınızda gelişen her tür olayın içine girmeye hazırsınız. Bilinçaltınızda önemli açılımlar oluşabilir. Sizi az tanıyan insanlara kendinizi anlatmaya çalışmayın, bugün bu işinize yaramayabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birden fazla işle uğraşabilir, önemli bağlantılar içine girebilirsiniz. Ortaklaşa halledilecek parasal konularda çabuk tepkiler verebilirsiniz. Bu birkaç gün bu alanlarda dengeyi koruyun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, toplumsal konulara kendinizi vereceksiniz, ayrıca işlerinizde gününüzü iyi koordine edeceksiniz. Partnerinizle göz önünde olacağınız ortamlarda anlaşmazlıklar oluşabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış işlerinizde önemli görüşmeler olabilir. Geleceğiniz için yapacağınız yatırımlar ve duygusal adımlar devreye girecek. Yalnız bazı iş bağlantılarınızda ufak tefek anlaşmazlıklara dikkat..

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN