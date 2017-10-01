Yeni yasama yılı bugün başlıyor

27 Temmuz’da tatile giren Meclis’in yeni yasama yılı açılış programı kapsamında saat 13.00’te TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak. TBMM Genel Kurulu, saat 14.00’te Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığında toplanacak. Kahraman, sunuş konuşmasının ardından açılış konuşması için erdoğan’ı genel kurula davet edecek. Akşam da yeni yasama yılı nedeniyle TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verilecek.

HDP’DEN ALTERNATİF AÇILIŞ

Gazete Habertürk'ün haberine göre; HDP, TBMM’de bugün düzenlenecek törene, özel oturum ve resepsiyona katılmayacak. HDP’li bütün milletvekilleri, eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olduğu edirne Cezaevi önünde alternatif yasama yılı açılışı yapacak. Tutuklu milletvekilleri nedeniyle TBMM’nin 26’ncı dönem 3’üncü yasama yılının “ayıplı” başladığını belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Tutuklu milletvekilleri parlamenter demokraside kabul edilebilir değil ama her şeye rağmen parlamento vardır ve ayaktadır. Demokrasimizin geleceğine olan inancımızı güçlendirmektedir. Anamuhalefet partisi olarak ülke menfaatine gelecek her tasarıya yapıcı katkı sunarken, ülke menfaatine olmayan tasarılara ise şiddetle karşı çıkacağız. Bize göre yeni yasama yılında 23 kanun hükmünde kararnamenin zaman geçirilmeden genel kurula indirilmesi gerekiyor” dedi. Anayasa değişikliğine uyum çerçevesinde getirilecek yasalar konusunda ise Altay, “Çoğunluk partisinin muhalefetle uzlaşma anlayışı varsa oturulur, konuşulur ve anlaşılır. Aksi durumda uyum yasalarının muhalefetle anlaşmadan çıkması imkânsız” diye konuştu.