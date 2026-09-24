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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karı koca evlerinde cansız bulundu! Kimyasal ölüm şüphesi

        Karı koca evlerinde cansız bulundu! Kimyasal ölüm şüphesi

        Karaman'da, kendilerinden haber alınamayan 53 yaşındaki Namık Özcan ile eşi 45 yaşındaki Fatma Özcan, evlerinde ölü bulundu. Çiftin, kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 08:12 Güncelleme:
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        Karı koca evlerinde cansız bulundu! Kimyasal ölüm şüphesi

        Karaman'da olay, dün saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede yaşandı.

        ANNE VE BABALARINDAN HABER ALAMADILAR

        İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        ODADA KİMYASAL MADDE KOKUSU VARDI

        İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede çifti hareketsiz halde bulurken, odada kimyasal madde kokusu olduğunu fark etti.

        BİNA TEDBİR OLARAK BOŞALTILDI

        Bunun üzerine ekipler daireden çıkarak durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek inceleme yaptı.

        Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

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        BU SABAH EVDE ÖLÇÜM YAPILACAK

        Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede inceleme yapamadı.

        Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede, bu sabah yeniden ölçüm yapılmasının ardından incelemenin gerçekleştirileceği öğrenildi.

        SAĞLIK EKİBİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

        Öte yandan, daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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