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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun New York'ta protestolarla karşılanması bekleniyor

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun New York'ta protestolarla karşılanması bekleniyor

        BM Genel Kurulu'nda bugün konuşma yapacak ve ABD'ye kısa bir ziyaret gerçekleştirecek olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugün New York'ta protestolarla karşılanması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 08:20 Güncelleme:
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        Netanyahu'nun protestolarla karşılanması bekleniyor

        Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul açılış toplantılarına katılarak bugün bir konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırı politikalarından dolayı büyük tepki ve protestolarla karşılanması öngörülüyor.

        Netanyahu'nun, özellikle Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarına devam etmesi ve bölge ülkelerine karşı saldırgan politikasını sürdürmesi dolayısıyla BM'de yapacağı konuşmasının protesto edilmesi bekleniyor.

        ABD basınında da, güvenlik gerekçesiyle New York’a sabah saatlerinde gelip akşam üzeri tekrar ayrılacağı bildirilen Netanyahu’nun, uçağının da aynı gerekçeyle New York’taki John F. Kennedy Havalimanı yerine New Jersey eyaletindeki bir askeri havaalanına ineceği bilgisi paylaşılıyor.

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        New York Polis Teşkilatı (NYPD), Amerikan Gizli Servisi (USSS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ortak harekat merkezinden oluşan en üst düzeyde güvenlik çemberiyle Netanyahu’nun da dahil olduğu liderlerin korunması hedeflenirken, özellikle İsrail Başbakanı'nın BM'ye ulaşacağı saatlerde bina çevresindeki güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkması öngörülüyor.

        Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da uygulamaya koyduğu hukuksuzluklar ve saldırılar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Netanyahu’nun kısa New York ziyaretinin, kentte düzenlenmesi beklenen protestoların, olası güvenlik riskleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararıyla ilgili tartışmaların gölgesinde geçeceği değerlendiriliyor.

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        Ayrıca birçok sivil toplum örgütünün de Netanyahu'yu BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada bina çevresinde toplanarak protesto etmeye hazırlandığı biliniyor.

        BM Genel Kurul salonundaki açılış konuşmalarının ilk iki gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin liderleri Netanyahu'nun saldırgan tutumunu sert dille eleştirmiş, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in hukuksuzluklarını cezasız bırakmamasını istemişti.

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        #israil
        #Netanyahu
        #haberler
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