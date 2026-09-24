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        Haberler Gündem 3. Sayfa Can kaybı 2'ye yükseldi... Kardeşleri için öldüler!

        Can kaybı 2'ye yükseldi... Kardeşleri için öldüler!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 45 yaşındaki Ali Avcı'nın, dini nikahla yaşadığı engelli kadının ablası 43 yaşındaki Ayşe Pabuccu'yu öldürdüğü olayda yaralanan ağabeyi 49 yaşındaki Mehmet Pabuccu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çifte cinayetin faili Ali Avcı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Can kaybı 2'ye yükseldi... Kardeşleri için öldüler!

        Denizli'de olay, 19 Eylül'de, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Avcı (45), iddiaya göre kendisiyle aynı mahallede yaşayan konuşma engelli kadınla dini nikahla evlendi.

        Öldürülen Ayşe Pabuccu.
        Öldürülen Ayşe Pabuccu.

        İKİ KARDEŞ EVLİLİĞE KARŞI ÇIKTI

        DHA'daki habere göre kadının ablası Ayşe Pabuccu (43) ile ağabeyi Mehmet Pabuccu (49), buna karşı çıktı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ayşe ve Mehmet Pabuccu kardeşler, olay günü Ali Avcı'nın (45) evine gitti.

        Öldürülen Mehmet Pabuccu.
        Öldürülen Mehmet Pabuccu.

        İKİ KARDEŞİ DE DEFALARCA BIÇAKLADI

        Evde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali Avcı, bıçakla iki kardeşi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        PEŞ PEŞE CAN VERDİLER

        Ağır yaralanan Ayşe Pabuccu ile ağabeyi Mehmet Pabuccu, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 bıçak darbesi alan Ayşe Pabuccu kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Mehmet Pabuccu da dün hayatını kaybetti.

        KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olayın ardından polis tarafından adliyeye sevk edilen Ali Avcı tutuklandı.

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