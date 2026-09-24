Denizli'de olay, 19 Eylül'de, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Avcı (45), iddiaya göre kendisiyle aynı mahallede yaşayan konuşma engelli kadınla dini nikahla evlendi.

Öldürülen Ayşe Pabuccu.

İKİ KARDEŞ EVLİLİĞE KARŞI ÇIKTI

DHA'daki habere göre kadının ablası Ayşe Pabuccu (43) ile ağabeyi Mehmet Pabuccu (49), buna karşı çıktı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ayşe ve Mehmet Pabuccu kardeşler, olay günü Ali Avcı'nın (45) evine gitti.

Öldürülen Mehmet Pabuccu.

İKİ KARDEŞİ DE DEFALARCA BIÇAKLADI

Evde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali Avcı, bıçakla iki kardeşi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

REKLAM

PEŞ PEŞE CAN VERDİLER

Ağır yaralanan Ayşe Pabuccu ile ağabeyi Mehmet Pabuccu, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 bıçak darbesi alan Ayşe Pabuccu kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Mehmet Pabuccu da dün hayatını kaybetti.

KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis tarafından adliyeye sevk edilen Ali Avcı tutuklandı.