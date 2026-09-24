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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklıkların İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalması, Marmara'da 2 ila 4 derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 07:24 Güncelleme:
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 28°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarının iç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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