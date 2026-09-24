Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklıkların İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalması, Marmara'da 2 ila 4 derece artması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.