Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul Güneşli 22° Ankara Güneşli 20° İzmir Güneşli 25° Antalya Güneşli 28° Trabzon Yağmurlu 20° Bursa Güneşli 18° Adana Parçalı Bulutlu 31° Diyarbakır Güneşli 32° Gaziantep Güneşli 28° Ağrı Kısmen Güneşli 28°

Hava sıcaklıklarının iç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.