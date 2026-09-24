Konuya yakın kaynaklara göre, bir Morgan Stanley çalışanı, şirketin Asya'da üzerinde çalıştığı ve takip ettiği 100'den fazla yatırım bankacılığı anlaşmasını içeren dahili bir belgeyi yanlışlıkla sızdırarak bankanın iş geliştirme süreçlerine ilişkin ayrıntıların açığa çıkmasına neden oldu.

Bloomberg News tarafından görülen ve konuya yakın kaynaklarca doğrulanan belgenin bir kopyasında, Çin'den Güney Kore ve Hindistan'a kadar uzanan bölgedeki halka arz adaylarının yer aldığı belirtildi.

Ağırlıklı olarak Asya'yı kapsayan ancak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki işlemleri de içeren listede, söz konusu şirketleri destekleyen özel sermaye ve emeklilik fonlarının yanı sıra askıya alınan projelere ilişkin bilgiler de bulunuyordu.

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GERİ ÇEKMEYE ÇALIŞTI AMA ÇOK GEÇ KALDI

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, liste bu hafta Morgan Stanley'nin yatırım bankacılığı bölümünün Asya-Pasifik finansal sponsorlar birimi başkanı Mohamed Atmani tarafından bazı müşterilere e-posta yoluyla gönderildi. Atmani daha sonra gönderdiği mesajı geri çekmeye çalıştı. Belgenin bulanıklaştırılmış bir kopyası ayrıca Instagram'daki bir hesapta da paylaşıldı.

Atmani'nin, büyük ölçüde özel sermaye sektörüne ve yakın zamanda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin genel güncellemeleri içeren, müşterilere yönelik hazırlanmış bir dosya sürümünü göndermeyi amaçladığı belirtildi. Ancak Atmani, bunun yerine bazı bölümlerinde fiyat açısından hassas ve kapsamlı bilgiler bulunan dahili sürümü yanlışlıkla gönderdi.

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2018'de bankaya katılan ve Hong Kong merkezli olarak görev yapan üst düzey yönetici Atmani, konuyla ilgili hemen bir açıklama yapmadı ve kendisine daha fazla bilgi almak amacıyla ulaşılamadı.

Morgan Stanley, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, müşteri gizliliğini son derece ciddiye aldığını belirtti.

Banka, "Bu istem dışı bilgi paylaşımını ele almak için derhal harekete geçtik ve ilgili taraflarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.