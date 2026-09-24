Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon'la katıldığı San Sebastian Film Festivali'ne neşesiyle damga vurdu
Brad Pitt, yeni filmi 'Vahşinin Kalbi'nin San Sebastian Film Festivali kapsamında düzenlenen galasına, sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte katıldı. Hayranlarından büyük ilgi gören Oscar'lı yıldız, neşeli tavırlarıyla beğeni topladı
Brad Pitt, 2 Ekim'de tüm dünyayla birlikte ülkemizde de gösterime girecek olan 'Vahşinin Kalbi' (Heart of the Beast) filmi için İspanya'da.
Pitt, başrolde yer aldığı yeni filminin, İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen 2026 San Sebastian Film Festivali'ndeki galasına katıldı.
62 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, galada 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikte hazır bulundu.
Bir süredir festival nedeniyle İspanya'da bulunan Amerikalı aktör, galada hayranlarından büyük ilgi gördü.
Pitt, gösterimin yapıldığı salonun önünde kendisini bekleyen hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi, imza dağıttı.
Ünlü oyuncu, neşeli tavırlarını hem hayranlarına hem de kameralara yansıttı.
Objektiflere komik pozlar veren Pitt, samimi tavırlarıyla hayranlarının bir kez daha beğenisini kazandı.
Siyah takım elbise giyen Pitt'e, kız arkadaşı Ramon şeffaf detaylara sahip yeşil bir elbiseyle eşlik etti.
Ramon'un sırtı tamamen açık, göğüs dekolteli elbisesi moda eleştirmenlerinden tam not aldı.
Pitt ve Ramon, Kasım 2022'den beri birliktelik yaşıyor.
Bu yazın başlarında düzenlenen 2026 Dünya Kupası ve Temmuz 2024'teki 2024 Britanya Grand Prix'si gibi birçok spor etkinliğine birlikte katıldılar.
Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde çift olarak ilk kez kırmızı halıda boy gösteren ikili, Temmuz başında Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe de birlikte gitti.
İkili en son 2026 ABD Açık Tenis Erkekler Tekler Finali'ni seyrederken, birbirlerine yakınlık gösterdikleri anlarda objektiflere yansımıştı.