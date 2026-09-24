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        Haberler Gündem 3. Sayfa Su dolu menfez iki çocuğu yuttu! Çok büyük acı...

        Su dolu menfez iki çocuğu yuttu! Çok büyük acı...

        Giresun'un Espiye ilçesinde, oyun oynarken su dolu menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşında Yusuf Erdem Arslan'ın ardından, hastanede tedavi gören 9 yaşındaki Zeynep Sümeyra Güler'den de acı haber geldi. Küçük kız çocuğu 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        Su dolu menfez iki çocuğu yuttu! Çok büyük acı...

        Giresun'da yürek yakan olay, 19 Eylül’de Espiye ilçesinin Çalkaya köyünde meydana geldi. Yusuf Erdem Arslan (6) ile arkadaşı Zeynep Sümeyra Güler (9), oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü.

        İKİ ÇOCUĞU VATANDAŞLAR ÇIKARDI

        DHA'daki habere göre boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        YUSUF HASTANEDE CAN VERDİ

        Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Yusuf Erdem Arslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        ZEYNEP HAYATA 4 GÜN TUTUNABİLDİ

        Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınan Zeynep Sümeyra Güler de 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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