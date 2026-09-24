Halit Ergenç, Metro Boomin konserinde

Çağdaş hip-hop, trap ve rap müziğin en önemli prodüktörlerinden ve DJ'lerinden biri olarak gösterilen Metro Boomin, salı günü İstanbul'da sahne aldı.

Daha önce Travis Scott, Kanye West ve Björk’ün konserlerinde görüntülenen Ergenç’in yeni durağı ise Metro Boomin konseri oldu.

Ünlü oyuncu, yine seyircilerin arasında görüntülendi. Konser boyunca müziğin ve atmosferin tadını çıkaran Ergenç’in etkinlikteki görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, "Halit Ergenç'in playlistini merak ediyorum" yorumunu yaptı.