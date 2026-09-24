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        Haberler Magazin Halit Ergenç, Metro Boomin konserinde

        Halit Ergenç, Metro Boomin konserinde

        Halit Ergenç, dünyaca ünlü sanatçıların konserlerini takip etmeye devam ediyor. Ergenç, son olarak Metro Boomin konserinde ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Konser maratonu sürüyor

        Çağdaş hip-hop, trap ve rap müziğin en önemli prodüktörlerinden ve DJ'lerinden biri olarak gösterilen Metro Boomin, salı günü İstanbul'da sahne aldı.

        Daha önce Travis Scott, Kanye West ve Björk’ün konserlerinde görüntülenen Ergenç’in yeni durağı ise Metro Boomin konseri oldu.

        Ünlü oyuncu, yine seyircilerin arasında görüntülendi. Konser boyunca müziğin ve atmosferin tadını çıkaran Ergenç’in etkinlikteki görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

        Pek çok sosyal medya kullanıcısı, "Halit Ergenç'in playlistini merak ediyorum" yorumunu yaptı.

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        #Halit Ergenç
        #Travis Scott
        #Metro Boomin
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