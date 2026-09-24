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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!

        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!

        Karaman'da, çocuklarının haber alamadığı boşanma aşamasındaki 53 yaşındaki Namık Özcan ve eşi 45 yaşındaki Fatma Özcan evlerinde ölü bulundu. Eve giren ekipler, "Evde siyanür var, girmeyin" notu buldu. Polis, Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!

        Karaman'da kan donduran olay, dün Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762’nci Sokak’ta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi.

        KİMYASAL KOKU İHBARI YAPILDI

        Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan’dan (45) haber alamayan çocukları, durumu polise bildirdi.

        Eve gelen ekipler, kapıyı kimsenin açmaması ve daireden gelen kimyasal koku üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        ÖLÜ BULUNDULAR APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

        Daireye giren ekipler, Namık Özcan’ı oturma odasında, eşi Fatma Özcan’ı ise yatak odasında ölü buldu. Polis ekipleri bu sırada her ihtimale karşı apartmanı tahliye etti.

        "EVDE SİYANÜR VAR GİRMEYİN"

        Polis, evde yaptığı incelemede "Evde siyanür var, girmeyin" notu ile katı siyanür olarak değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar buldu.

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        CENAZELERİ ÖZEL KIYAFETLİ EKİP ALDI

        Namık Özcan ile Fatma Özcan’ın cesetleri, koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinde evden çıkartılarak cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        ÖLÜMLERİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

        Çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, polis, Namık Özcan’ın eşi Fatma Özcan’ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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