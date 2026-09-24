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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü

        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kızını almak için gittiği okulun bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki Buse Akgün Gök, hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü

        Ankara'da kadın cinayetinin adresi, Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi oldu. Buse Akgün Gök (26), 17 Eylül'de, Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu'nda anasınıfında eğitim gören kızını almak için okula gitti.

        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ GELDİ

        DHA'daki habere göre Buse Akgün Gök, diğer velilerle okul bahçesinde beklerken yanına boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök geldi.

        OKULUN BAHÇESİ KANA BULANDI

        Bayram Gök, tartıştığı Buse Akgün Gök'ü göğsünden ve kasığından bıçakladıktan sonra otomobiliyle kaçtı. Yaralanan Buse Akgün Gök, ilçedeki özel hastanede tedaviye alındı.

        YAKALANIP TUTUKLANDI

        Bayram Gök ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        HAYATA 7 GÜN TUTUNABİLDİ

        Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Buse Akgün Gök, tüm müdahaleye rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Gök'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Ankara kadın cinayeti
        #ankara
        #ETİMESGUT
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