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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı kavganın ortasında kaldı... 9 yaşında can verdi

        Silahlı kavganın ortasında kaldı... 9 yaşında can verdi

        Adana'da, otomobille hastaneden dönen 23 yaşındaki Halit ile kardeşi 9 yaşındaki Muhammed Emir Çalışan, iki grubun silahlı kavgasının ortasında kaldı. Kavga sırasında kurşunlardan biri, otomobilin arka koltuğunda oturan Muhammed Emir'in başına isabet etti. Ağabeyinin hastaneye götürdüğü Muhammed Emir, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        Silahlı kavganın ortasında kaldı... 9 yaşında can verdi

        Adana'da yürek yakan olay, 20 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi.

        Acılı baba Latif Çalışan, yaşananları anlattı.
        Acılı baba Latif Çalışan, yaşananları anlattı.

        YÜKSEK SESTE MÜZİK DİNLEME TARTIŞMASI

        Otogarda otobüs yıkayan Hayri A. (31) ile Gökhan A. (31), iddiaya göre, yüksek sesli müzik dinleyen Derman Uçardoğan (26), babası Adil Uçardoğan (60), arkadaşları Erden Çukurkuz (24) ve İbrahim Özdemir'e (22) tepki gösterdi.

        Ağabey Halit Çalışan, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.
        Ağabey Halit Çalışan, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

        YUMRUKLU, SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine saldırdı. Hayri A. ile Gökhan A. tekme ve yumruklarla karşı gruptakileri darp ederken, diğerleri de tabancayla karşılık verdi.

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        KÜÇÜK ÇOCUK BAŞINDAN VURULDU

        Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden çıkıp, kardeşiyle birlikte evine dönen Halit Çalışan'ın otomobiline isabet etti. Çalışan'ın, otomobilin arka koltuğunda oturan kardeşi Muhammed Emir Çalışan (9) başından vuruldu.

        AĞABEYİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

        Çalışan, ağır yaralanan kardeşini otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede ilk müdahalesi yapılan Muhammed Emir, daha sonra Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Muhammed Emir, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 22 Eylül'de hayatını kaybetti.

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        9 YAŞINDA GÖZYAŞINA BOĞDU

        Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Muhammed Emir'in cenazesi, Ali Hocalı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Derman Uçardoğan, Erden Çukurkuz, Adil Uçardoğan ve İbrahim Özdemir'i Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde saklandıkları eve yapılan baskında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, silahı kendilerinin kullanmadığını öne sürerek birbirlerini suçladı.

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        "O BENİM CANIM, CİĞERİMDİ"

        Yaşananları anlatan baba Latif Çalışan, "Akşam, reçete yazdırmak için ağabeyiyle birlikte hastaneye gittiler. Dönüş yolunda bir çatışma çıkmış. Oradan kaçmak isterlerken; mermi bizim otomobilimize isabet etmiş. Mermi ön camdan girip, arka koltukta oturan oğlumun başına isabet etmiş. O benim canım, ciğerimdi. Nereye gitsem, benimle birlikte gelirdi.

        Pazar günü evden çıktık, biraz gezdik. Acıktığını söyledi, ona döner yaptırdım. Okul formasını almak için mağazalara baktık ancak bulamadık. Alışverişi ertesi güne bıraktık. Okullar açıldığında eğitimine başlayamamıştı. Dördüncü sınıfa geçmişti. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor" diye konuştu.

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        "ONLARIN DA CANI YANSIN"

        Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten Çalışan, "Eşim, çocuklarım herkes perişan şu an. Bu silahların bir an önce toplanmasını, silahı olanların da en ağır cezayı almasını istiyorum. İçimin yangını ancak o zaman söner. Çocuğumun alnının ortasından giren merminin, onların da alnının ortasından girmesini istiyorum. Onların da canı yansın, en ağır cezayı alsınlar" dedi.

        AĞABEY: BAŞTA ŞOKA GİRDİM"

        Muhammed Emir'in vurulduğu otomobili kullanan ağabeyi Halit Çalışan ise, "Hastaneden çıktıktan sonra eve dönerken; otogarın önünde kavga olduğunu gördüm. Manevra yaptığımda bize doğru ateş ettiler. Kardeşim başından vuruldu. Başta şoka girdim ancak kendime gelince hemen hastaneye götürdüm. Bunu yapanlar en ağır cezayı alsın" ifadesini kullandı.

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        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Derman Uçardoğan ile Erden Çukurkuz çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Adil Uçardoğan ile İbrahim Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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