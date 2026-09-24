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        Haberler Dünya 11 yıl sonra ilk: Çin Devlet Başkanı Xi, ABD ziyaretine başladı

        11 yıl sonra ilk: Çin Devlet Başkanı Xi, ABD ziyaretine başladı

        ABD'ye son ziyaretini 2015 yılında yapan Çin Devlet Başkanı Xi, 11 yılın aradan sonra gerçekleşen resmi ziyaret için ülkeye ulaştı. ABD Başkanı Trump ve eşi tarafından karşılanan Xi, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiği belirtti. Xi ve Trump'ın Washington'daki görüşmelerinde ana gündem İran ve Orta Doğu'daki savaş olacak. İki lider tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı ve yapay zeka gibi konuları da ele alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        11 yıl sonra ilk: Xi, ABD ziyaretine başladı

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, 11 yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı resmi ziyaret için bu ülkeye ulaştığı bildirildi.

        Xinhua ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Xi ve eşi Pıng Liyüen, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı.

        Xi, ülkeye varışında yaptığı yazılı açıklamada, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiği belirtti.

        "Çin halkının büyük dirilişi" ile "Amerika'yı yeniden büyük yapma" vizyonlarının el ele ilerleyebileceği, birbirini tamamlayarak dünyaya fayda sağlayabileceğini vurgulayan Xi, işbirliğinin dayanak noktası olduğu, yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisini güçlendirmeyi istediklerini belirtti.

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        ABD'ye son ziyaretini 2015'te yapan Xi, 11 yıl aradan sonra bu ülkeyi ziyaret ediyor.

        GÜNDEMDE TARİFELER, İRAN VE YAPAY ZEKA VAR

        Çin Devlet Başkanı Xi, bugün T.S.İ 19.00'da ABD Başkanı Trump ile ikili görüşmelerine başlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı gibi ticari anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu’daki savaş ve yapay zeka güvenliği ele alınacak.

        Liderlerin, ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularında daha önce varılan geçici uzlaşmaları sürdürerek ilişkilerde istikrarı korumaya odaklanması bekleniyor.

        Zirvenin önemli başlıklarından biri İran ve Orta Doğu’daki savaş olacak. Çatışmaların Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki enerji taşımacılığını aksatma ihtimali, küresel enerji güvenliği açısından endişe yaratıyor. ABD’nin Rusya ve İran’a yönelik yaptırımlarını genişletmesi de Çin ile yapılacak görüşmelerin ekonomik boyutunu etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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        Yapay zeka güvenliği de zirvenin gündeminde olacak. İki ülkenin, yapay zekanın oluşturabileceği risklere karşı bilgi paylaşımını ve olası tehditlere ilişkin erken uyarıyı içeren bir “yapay zeka diyaloğu” başlatması bekleniyor. Ancak ABD yapay zeka güvenliğine yönelik risklerin kontrol edilmesine odaklanırken, Çin daha kapsamlı bir küresel yapay zeka yönetimi oluşturulmasını savunuyor. Öte yandan ABD'li yapay zeka geliştiricisi şirketler Çinli şirketlerinin, "damıtma" adı verilen yöntemle kendi modellerinden veri çaldığını iddia ederek, Washington yönetiminden bunu engelleyecek tedbirleri almasını istiyor.

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        İki ülke daha önce de ticari anlaşmazlıkları geçici olarak azaltmaya yönelik adımlar atmış, karşılıklı tarifelerin ertelenmesi, nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kontrollerinin gevşetilmesi ve bazı ticari kısıtlamaların ertelenmesi konusunda anlaşmıştı.

        Trump’ın mayıs ayında Çin’e yaptığı ziyarette iki ülke arasında ticaret ve yatırım kurullarının kurulması, bazı ürünlerde tarife indirimlerinin görüşülmesi ve Çin’in ABD’den yolcu uçağı alması gibi konularda anlaşmalara varılmıştı.

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