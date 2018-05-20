4 | 27

Birlikte olmak zafer yolunuzda ivme kazanmanıza yardımcı olur. Bu durum spor yapmaya benzer, eğer topa bile vuramayan birisiyle tenis oynuyorsanız bunun size hiç yardımı olmaz. Fakat sizden daha iyi bir oyuncu ile oynarsanız, oyununuzun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.