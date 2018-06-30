Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, kadın ile erkeğin Allah'a karşı birtakım sorumlulukları olduğunu söyledi. Hesabın Allah'a verileceğinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Can, "Gerek erkekte gerek mümin kadında Kur'an'da ortaya konan, Efendi'mizin hanımlarından gördüğümüz şudur. Kadının, vücut hatları belli olmayacak şekilde örtülmesi Allah´ın emridir. Hadislerle bunlar sabittir. Bizler imtihan dünyasındayız. Bizler bu kadar ayet ve hadis varken bunları bir kenara bırakıp, aykırı bir şekilde gerek bu denize girmekte olur gerek normal hayatta olur. Bunların çiğnenmesi, Allah´ın rızasına aykırıdır. Bunu kardeşlerim bilsinler" diye konuştu.
'MARTILAR GİBİ KAYALARIN ÜZERİNDEN DENİZE ATLIYORUM'
Canıgönülden bir yere gidip, denize giremediğini kaydeden İl Müftüsü Can, şunları söyledi:
"Şu anda ben 49 yaşındayım. Ben canıgönülden bir yere gidip de denize giremedim. Aynı martılar gibi kayaların üzerinden denize atlıyorum. Kimsenin olmadığı yerleri arıyorum. Niye? Çünkü o haliyle bizim karşı karşıya kalmamız bizim Rabb'imizin rızasına aykırı. O yüzden imtihan dünyasındayız. Bayanlara özel belli yerler olur. Yine aynı şekilde bayan da olsa bir bayan giyim kuşamına dikkat edecek. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım. O tesettüre bürünmesi lazım bayan da olsa. Bayanlara mahsus olan yerlerde girebilirler, sıkıntı yok. Dedim ya tesettüre bürünecekler."
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