"1,5 Adana"ya ikincilik ödülü

AA

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, yarışmadan dereceyle dönen Çukurova Elektromobil Takımı Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ve öğrencileri kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Üniversite adına takımla gurur duyduklarını belirten Tuncel, başarılarının devamını diledi.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Çukurova Elektromobil Takımı Danışmanı Prof. Dr. Akıllı da üniversitenin yıllardır kendilerine desteğinin sürdürdüğünü söyledi.

TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarışlarının 6 yıldır yapıldığını belirten Akıllı, takımlarının da sürekli yükselen bir grafikle yarışmalara katıldığını kaydetti.

Yarışmanın elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar olmak üzere iki kategoride yapıldığını ve toplam 48 takımın katıldığını anlatan Akıllı, 1,5 Adana'nın 44 elektrikli araç arasında ikinci olduğunu kaydetti.

Son 4 yılın en başarılı takımı olduklarını dile getiren Akıllı, "Aracımız bataryayla çalışan elektrikli bir araç. 105 kilogram ağırlığında ve iki kişilik. Bu yarışma Kocaeli'nde yapıldı. Kocaeli'de 60 kilometrelik bir parkuru aracımız 30-35 kuruş harcayarak tamamladı ve ikincilik ödülü aldı. Geçen yıl bu yarışmada birinci olmuştuk." diye konuştu.

Takımlarında 30 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Akıllı, bundan sonraki hedeflerinin gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek yarışmada birinci, Avrupa'da gerçekleştirilecek yarışmada ise ilk üç içerisinde yer almak olduğunu belirtti.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hacı Kılınç da takımlarının son 4 yılda iki birincilik, iki de ikincilik elde ettiğini söyledi.