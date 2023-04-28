1 Mayıs için geri sayım başladı. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olurken, PTT ve kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Kargo firmaları resmi tatillerde dağıtım ve teslimat yapmazken genel itibarıyla kapalı olurlar. Peki, "1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı, tatil mi? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapacak mı?" İşte 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu sorusunun yanıtı...