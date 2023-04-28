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1 Mayıs'ta kargolar açık mı, tatil mi? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapacak mı?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na kısa bir süre kala kargoların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. 1 Mayıs'ta kargo bekleyen ve teslimat yapacak olanlar, 1 Mayıs Pazartesi günü kargolar açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi 1 Mayıs'ta kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken, PTT ve kargolar genellikle hizmet vermezler. İşte 1 Mayıs PTT ve kargoların çalışma saatleri...

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  • 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, tatil mi? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapacak mı? Kargoların çalışma saatleri

    1 Mayıs için geri sayım başladı. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olurken, PTT ve kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Kargo firmaları resmi tatillerde dağıtım ve teslimat yapmazken genel itibarıyla kapalı olurlar. Peki, "1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı, tatil mi? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapacak mı?" İşte 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu sorusunun yanıtı...
  • 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, tatil mi? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapacak mı? Kargoların çalışma saatleri

    1 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir.

     
  • 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, tatil mi? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapacak mı? Kargoların çalışma saatleri

    1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI, KAPALI MI, TATİL Mİ?

    Resmi tatil olduğundan dolayı 1 Mayıs'ta PTT şubeleri kapalıdır ve çalışmamaktadır.

     
  • 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, tatil mi? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapacak mı? Kargoların çalışma saatleri

    1 MAYIS'TA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

    1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor.
  • 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, tatil mi? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapacak mı? Kargoların çalışma saatleri

    Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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