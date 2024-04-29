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        Haberler Gündem 1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs, otobüsler, vapur, İZBAN, İETT bedava mı?

        1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

        1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için bekleyiş başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları belediyeler ve hükümet kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda resmi tatil statüsünde yer alan 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarının bedava kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin gözler, belediyelerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 23:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:55
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        İşçi Bayramı için geri sayım sürerken, 1 Mayıs'ta toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bilindiği gibi 1 Mayıs ülkemizde resmi tatil olarak statüsünde yer almaktadır. Peki, "1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?" İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs’ ta toplu taşıma bedava mı olacak sorusunun yanıtı...

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        1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

        1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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        1 MAYIS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK!

        Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu

        EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. 360 güzergahta, cumartesi servis programıyla hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden 'www.ego.gov.tr' ulaşılabilir."

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        2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

        Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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