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10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! İşte depremzede yardımı e-Devlet başvuru ekranı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelere hane başına 10 bin TL deprem destek yardımı verileceğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından 10 bin TL deprem yardım ödemelerine nasıl başvuru yapılacağı ve kimlere verileceği soruları gündeme geldi. İşte depremzedelere 10 bin TL deprem yardım ödemeleri e-Devlet başvuru ekranı...

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  • 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! 10 bin TL depremzede yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler alabilir?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili ve milyonlarca kişi etkileyen deprem felakatinin ardından bölgede binlerce bina kullanılamaz hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelere hane başına 10 bin TL deprem destek yardımı verileceğini duyurdu. Peki, "10 bin TL deprem yardımı ne zaman ödenecek ve kimlere verilecek, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
  • 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! 10 bin TL depremzede yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler alabilir?

    DEPREMZEDELERE 10 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz.
  • 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! 10 bin TL depremzede yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler alabilir?

    DEPREM YARDIM PARASI KAÇ TL?

    Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere yapılacak deprem destek ödemesinin 10 bin TL olduğunu belirtti.
  • 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! 10 bin TL depremzede yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler alabilir?

    10 BİN LİRA DEPREM YARDIM PARASI NASIL ALINIR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi. 
  • 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! 10 bin TL depremzede yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler alabilir?

    10 BİN TL DEPREM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    DHA'nın haberine göre; AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurdu.

     
  • 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! 10 bin TL depremzede yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler alabilir?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.
  • 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! 10 bin TL depremzede yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler alabilir?

    KİRA VE TAŞINMA YARDIMI DA YAPILACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Adıyaman’da açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız."
  • 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı! 10 bin TL depremzede yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler alabilir?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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