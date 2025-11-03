Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 10 Kasım okul var mı, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

        10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım Pazartesi okul var mı?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da yurt genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar sabah saatlerinde saygı duruşunda bulunacak ve çeşitli etkinliklerle Atatürk'ü anacak. Ancak 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı sorusu yine merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım'da okullar açık mı, kamu kurumlarında mesai olacak mı? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 18:26 Güncelleme: 03.11.2025 - 18:26
        1

        10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yaklaşırken, vatandaşların gündeminde “10 Kasım resmi tatil mi?” sorusu yer alıyor. Her yıl büyük bir saygı ve özlemle anılan bu anlamlı gün, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Ülke genelinde gerçekleştirilecek törenlerle Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının yıldönümü anılırken, okulların, bankaların ve kamu kurumlarının çalışma durumu da araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği bu anlamlı gün, her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05’te ülke genelinde saygı duruşu ve anma törenleriyle yad ediliyor.

        3

        Ancak 10 Kasım, “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmediği için kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler normal mesai düzeninde çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle 10 Kasım’da resmi tatil uygulaması bulunmamakla birlikte, günün anlam ve önemi doğrultusunda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        4

        10 KASIM OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 10 Kasım Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatilin ilk gününe denk geliyor. Bu nedenle okullarda ders işlenmeyecek, ancak bu durum Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle değil, takvimde yer alan ara tatil uygulamasından kaynaklanıyor. Üniversitelerde ise akademik takvim normal şekilde devam edecek; yalnızca sabah saatlerinde kısa süreli anma programları düzenlenerek ders saatlerinde küçük değişiklikler yapılabilecek.

