Adnan Oktar cemaatinde kedicik diye ifade edilen kadınların her ay düzenli olarak gittiği estetik merkezlerinden birinin Etiler'deki özel bir klinik olduğu ortaya çıktı. Turkish Delight tekniğiyle Deniz Akkaya, Petek Dinçöz gibi ünlü isimleri baştan yaratan Prof. O.E.'nin kliniği, Oktar'ın kediciklerine 6 yıldır rötuş yapıyor. Ancak kediciklerin doğal hallerinin ekrandakiyle alakasız olması nedeniyle klinik, bu kadınların kedicik olduğunu sadece tahmin etmiş. Estetik merkezinin yöneticisi B.E. Habertürk'e kediciklerin estetik şifreleriyle ilgili konuştu.



GRUPCA GELİYORLAR, ÖDEME NAKiT

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Adnan Oktar ile kliniğin arasında herhangi bir anlaşma olmadığını kaydeden B.E., birkaç estetik merkezinin daha kediciklere hizmet verdiğini söyledi. Oktar'ın anlaşmalı estetikçisi olmadıklarını söyleyen B.E, kadınların Oktar cemaatine dair hiçbir şey konuşmadıklarını ekledi. B.E., "Adnan Oktar'la bir temasımız yok. Ayda 8-10 kadın ameliyatlı ve ameliyatsız işlemler için merkezimize gelirdi. Çıkan haberlerden ve kanalda gördüğümüz için Adnan Oktar'ın grubundaki kadınlar olduğunu anlamıştık. Bize bununla ilgili hiçbir şey söylemediler. Bizi piyasadan araştırıp bulmuşlar. 6 yıldır estetik işlemleri için geliyorlar. Diğer kadınların gittiği farklı birkaç merkez daha var. Ameliyatsız işlemler arasında dolgu, botoks, ip atma yöntemiyle yüz gençleştirme var. Ekrandakiler brezilya poposu da yaptırıyor. Buraya geldiklerinde ekrandaki gibi değiller, daha doğal ve sadeler. O halleriyle ilgilileri yok. Her bir kişinin estetik maliyeti 1 ile 5 bin lira arasında değişiyor. Ayda 8-10 kadın grup halinde geliyor, hepsinin doğal hali birbirine çok benziyor. Ücreti ayrı ayrı nakit ödüyorlar" diye konuştu.

