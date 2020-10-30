10 yıl sonra bir ilk! 0:00 / 0:00

Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Dünya Altın Konseyi, 2020 3. çeyrek Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre dünya genelinde 2020'nin 3. çeyreğinde 12 tonluk altın satışı yapan merkez bankaları 2010'un 4. çeyreğinden bu yana ilk kez net satış gerçekleştirdi.

Net satışlarda yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez değişen trendde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) önemli bir rol oynadı. TCMB yılın 3. çeyreğinde 22.3 ton altın sattı. Böylece 2018'in ilk çeyreğinden bu yana TCMB'nin altın rezervlerinde düşüş yaşandı. Ancak bu son satışa rağmen TCMB yılın ilk 3 çeyreğinde altın rezervini 148.7 ton artırarak 561 tona ulaştırdı. Dünyada 2020 genelinde en çok altın alan merkez bankası olmaya devam etti.

Dünya genelinde 10 yıl sonra merkez bankalarının net satış tarafına geçmesinde en önemli rolü ise Özbekistan oynadı. Özbekistan Merkez Bankası 3. çeyrekte 34.9 ton altın sattı ve Türkiye'nin önünde söz konusu dönemde dünyada en çok altın satan merkez bankası oldu.

2011 başından bu yana dünya genelinde merkez bankaları altında net alım tarafındaydı:

Bu iki ülkenin merkez bankalarının dışında Tacikistan 9.2 ton, Filipinler 7.8 ton, Moğolistan 2.4 ton, Rusya ise 1.2 ton altın satarak 'büyük satıcılar' arasında yer aldı.

TAKI TALEBİNDE DÜŞÜŞ

Dünya Altın Konseyi'nin raporunda altın takı talebine ilişkin de veriler yer aldı. Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'deki altın takı talebi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22 düşüşle 6.5 tona geriledi. Bu, altın takı talebinin kayıtlardaki en az talep gördüğü 2. çeyrek oldu. Talebin en düşük olduğu çeyrek ise 4 tonla geçen yılın son çeyreği olmuştu. Raporda Türkiye'de temmuzda düğünlerle ilgili bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla altın talebinin arttığı ancak ağustosta TL'nin değer kaybetmesiyle talep artışının sınırlandığı belirtildi.