10 yıldır 'Her Şey Bir Arenada' Her sene dolu dolu bir program sunan Volkswagen Arena, 'Her Şey Bir Arenada' mottosuyla 10. yılında da sanatseverleri çok özel etkinliklerle hazırlıyor. Ocak ayında Duman, Selda Bağcan konserleri ve KREK Tiyatro'nun 'Dünyada Karşılaşmış Gibi' gibi oyunu izleyiciyle buluşacak.

Avrupa’nın en iyi akustiği, Türkiye’nin en gelişmiş canlı performans altyapısı ve değişebilen farklı konfigürasyonları ile açıldığı günden bugüne gerçekleştirdiği çok yönlü, dinamik ve katılımcıyı içine çeken birbirinden farklı etkinliklerle her hayale göre dönüşen ve her hayali gerçeğe dönüştüren Volkswagen Arena; “Her Şey Bir Arenada” mottosuyla 10. yılında da keşfedilecek yeni deneyimler ve biriktirilecek yeni anıları katılımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 2023 boyunca farklı kapasitelere uyum sağlayan dinamik yapısıyla; dev konserlerden etkileyici oyunculuk performanslarına, ulusal ve uluslararası basketbol turnuvalarından dünya çapında Espor şampiyonalarına kadar birçok farklı etkinlikte; 60 farklı organizatörle iş birliği içinde, 120’ye yakın etkinlikte, 100’e yakın sanatçıyı ve 250 bini aşkın misafiri ağırlayan Volkswagen Arena ocak ayında da yepyeni içeriklerin fitilini ateşlemeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sene boyunca; 6 yıllık aranın ardından yeniden Türkiye’ye gelen bas gitar dehası Marcus Miller, dünyanın en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvası olan ‘Red Bull Campus Clutch’ın Dünya Finali, biletleri hızla tükenen yerli alternatif rock müziğin öne çıkan temsilcilerinden Mor ve Ötesi’nin toplamda 12 bine yakın konuğu ağırladığı 2 sold out konseri, 2018 yılından bu yana kapalı gişe izleyicilerle buluşan KREK Tiyatro’nun yoğun ilgi gören oyunu ‘Dünyada Karşılaşmış Gibi’nin 100. performansı, Fazıl Say’ın usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal ve farklı ses rengiyle dikkatleri her zaman üzerine çeken Cem Adrian’ı sahnesinde ağırladığı geleneksel hale gelen yıl sonu konserleri başta olmak üzere pek çok özel performans Volkswagen Arena’nın göz alıcı atmosferinde katılımcılarla buluştu.

Ocak ayı boyunca da her şey bir arada, her şey bir arenada!

1999 yılında çıkardıkları ilk stüdyo albümleri Eski Köprünün Altında ile rock müziğe yeni ve kalıcı bir soluk getiren, yıllar içinde “Belki Alışman Lazım”, “Seni Kendime Sakladım”, “En Güzel Günüm Gecem”, “Darmaduman” gibi albümleriyle hem giderek büyüyen hem de kemikleşen bir hayran kitlesi oluşturan Türkçe rock dünyasının en köklü ekiplerinden Duman, 13 Ocak Cumartesi akşamı Event 34 organizasyonu ve +1 sunumu ile Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Barokas, davulda Doğaç Titiz’den oluşan kadrosu, etkileyici enstrüman hakimiyetleri ve coşkulu sahne performanslarıyla Duman’ın Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde gerçekleştireceği bu özel gecenin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.

Protest tavrı, parlak sesi ve hisli vokaliyle söylediği şarkıları, yankılandığı festivaller ve remiks versiyonları aracılığıyla uzun yıllardır dünyada da geniş yankı bulan sahnelerin efsane ismi Selda Bağcan’ın senfoni ile rock müziğin birleşimini sunduğu klasikleşmiş konsepti Senforock, New Generation Entertainment organizasyonu ile 28 Ocak Pazar akşamı Volkswagen Arena'nın göz alıcı atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. “Özgürlük ve Demokrasi Çizmek”, “Ah Yalan Dünya”, “Tatlı Dillim”, “Yaz Gazeteci”, “Çemberimde Gül Oya”, “Adaletin Bu Mu Dünya” gibi klasikleri ile Türkiye müzik tarihine damga vuran dünyaca ünlü özgün müzik sanatçısı Selda Bağcan’a sahnede sürpriz konuklarının da eşlik edeceği bu özel akşamın biletlerine Biletix, Bubilet, Passo, Biletino üzerinden ulaşabilirsiniz.

KREK Tiyatro’nun yoğun ilgi gören Afife Jale ödüllü oyunu “Dünyada Karşılaşmış Gibi” beşinci sezonunda da Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde tiyatro severlere sıra dışı bir tiyatro deneyimi sunmayı sürdürüyor. Yönetmen koltuğunda KREK’in kurucusu Berkun Oya’nın oturduğu; oyuncu kadrosunda tiyatro sahnesinin deneyimli isimleri Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Fatih Artman, Okan Yalabık, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Settar Tanrıöğen’in yer aldığı “Dünyada Karşılaşmış Gibi” sıra dışı sahne tasarımı ve zekice işlenmiş senaryosuyla, Pozitif iş birliği ile 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da tiyatro severlerin karşısında olacak. Etkinliğin biletlerine sezon boyunca Mobilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde deneyimlenebilecek etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için https://www.vwarena.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.