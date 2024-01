10 yıldır 'Her Şey Bir Arenada'

10 yıldır 'Her Şey Bir Arenada'

10 yıldır 'Her Şey Bir Arenada' Her sene dolu dolu bir program sunan Volkswagen Arena, 'Her Şey Bir Arenada' mottosuyla 10. yılında da sanatseverleri çok özel etkinliklerle hazırlıyor. Ocak ayında Duman, Selda Bağcan konserleri ve KREK Tiyatro'nun 'Dünyada Karşılaşmış Gibi' gibi oyunu izleyiciyle buluşacak.

Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL