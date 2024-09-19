10 yıllık büyük sır çözülüyor

10 yıllık büyük sır hala çözülemedi. Fatma ve Mustafa’nın karşılıklı suçlamalarının havada uçuştuğu olayda geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Cami avlusuna bırakılan not şoke etti… İhbarcı, Şükür Türkan’ın gömüldüğü yerin adresini verdi.

NOTU FATMA MI YAZDI?

Mustafa’nın birlikte yaşadığı Zeynep, canlı yayında notu Fatma’nın Mutlu’yla birlikte kendilerinin yazmış olabileceğini söyledi.

SÜRPRİZ TANIK ORTAYA ÇIKTI!

Mustafa ve Fatma’yla aynı köyde yaşayan Mutlu Kaygısız ilginç iddialarda bulundu. "Fatma’ya hiç inanmıyorum ihbarcı ben değilim. Notu da ben yazmadım" dedi.