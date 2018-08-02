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100 milyarlık alışverişe fren açığı düşürecek

BDDK'nın kredilerin vadesini ve kredi kartında taksitleri sınırlayan kararı ağırlıklı olarak cep telefonu satışlarına karşı alındı. Karar, yüzde 85'i ithal olan cep telefonu satışlarını frenlemeyi amaçlıyor. Cep telefonu satışları yıllık 36 milyar lirayı buluyor. Televizyon, tablet, bilgisayar ve otomobil de dahil edildiğinde tutar taksit sayısı kısıtlanan alışveriş tutarı 100 milyar liraya ulaşıyor. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi...

02.08.2018 - 16:27 | Güncelleme:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri taksitlerini azaltan taslak hazırladı. BDDK'nın amacı başta cari açık yaratan ithal ürünler olmak üzere ekonomide şu anda gerekli görülen soğuma önlemlerini almak. Taslak kabul edilirse en başta ihtiyaç kredisi kullanılarak alınan cep telefonununda taksit sayısı 12'e düşecek. Son dönemlerde 15-24 aya kadar çıkan cep telefonu satışları aylık 1 milyon adedi bulmuştu. Özellikle bankaların satış noktalarında yaptığı tüketici kredisi uygulamaları taksit sayısının giderek artmasını ve satışların da patlamasını sağlamıştı.

Yılda 12 milyon adet satış rakamı ortalama 3 bin liralık satış fiyatı dikkate alındığında 36 milyar liraya denk geliyor. Bu ise doların geldiği 5 TL seviyesinden hesaplandığında 7.2 milyar dolarlık bir tutara işaret ediyor. Tablet ve bilgisayarlar ve elektronik eşya ile taşıt kredilerine gelen 48 ay sınırı da düşünüldüğünde BDDK'nın freni 100 milyar liralık bir alışverişi kapsıyor. Ayrıca altın alışverişine getirilen 4 taksit sınırının kaldırılması da yine Türkiye altın ithal eden bir ülke olduğu için cari açığı azaltma hedefi kapsamında değenlendirilebilir.

 


CARİ AÇIĞA KARŞI

Frenin ana amacı ise cari açığı azaltıp döviz kurunun yükselişini bir nebze de olsa önlemek. Türkiye'de satılan cep telefonlarının yüzde 80-85'i ithal. Bu nedenle hedefte özellikle cep telefonu var. Tablet ve bilgisayarda da aynı durum sözkonusu iken elektronik eşyada ise yerli markaların ürünleri satıldığı için BDDK bu alana çok dokunmak istemedi. Buna rağmen kredi kartı ile yapılan alışverişlerde elektronik eşyada taksit 6 aydan 3 aya indi.

Otellere, havayallarına, seyahat acentelerine yapılan ödeler de 9'dan 6 ay lık taksite indirilirken burada tabii ki tüketimin frenlenmesi öngürüldü. Taslak alışveriş ve nakit çekimlerinde taksitlendirme süresini 12 ay olarak bıraktı. Bu süre elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak.

 


ALTINDA TAKSİT KALKTI

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanmayacak. Aynı yönetmelikte, kurumsal kredi kartlarıyla mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin 9 ayı geçemeyeceği zorunluluğu getirildi.

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