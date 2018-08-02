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BDDK kredi vadelerini sınırladı

BDDK bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı yayımladı. Buna göre taşıt ve ihtiyaç kredilerinin vadelerine üst sınır getiriliyor. Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay, taşıt kredilerinin ise 48 ay olarak belirlendi. Ayrıca kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin on iki ayı geçmemesi öngörülüyor

02.08.2018 - 09:58 | Güncelleme:

BDDK kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslakları hazırladı. Makro ihtiyati düzenlemeleri içeren değişiklik taslakları bugün itibarıyla ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerine açıldı. Değişiklik taslakları, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında hazırlandı.

Taslakta tüketici kredilerinin vadesi azami 36 ay, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ay, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin azami vadesi de on iki ay olarak belirlendi.

Ayrıca taslakta taşıt kredileri hakkında bazı düzenlemeler yer aldı.

Buna göre taşıt kredilerinde, 'kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz' kuralı getiriliyor. Bu oran, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz yirmi bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz yirmi bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanacak.

KREDİ KARTINA EN FAZLA 12 TAKSİT 

Öte yandan taslakta kredi kartı taksitleri ile ilgili de bir madde yer aldı. Buna göre kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal
ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin on iki ayı geçmemesi öngörülüyor.

Bu süre;elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanmayacak.

Ayrıca kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemeyecek.

 


 



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Yorumlar 32
  • Misafir 7 dakika önce
    somuruluyoruz
  • Misafir 7 dakika önce
    Babayi yedik:))))
  • Misafir 8 dakika önce
    Yeni Türkiye Eski Türkiye ye çok benzer oldu . VER MEHTERİ.
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