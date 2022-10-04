101 yaşındaki Leyla nineden uzun yaşamın sırrı!

Evde kendi hazırladığı gıdaları tükettiğini, yoğurt mayaladığını, bol bol sebze ve meyve yediğini, su tükettiğini kaydeden Düzgün, annesinin de uzun ve sağlıklı bir ömür geçirdiğini, bunun genetik miras olduğunu belirtti.

Düzgün, uzun süre köyde yaşadığını, 50 yaşına kadar eşi ile çiftçilikle uğraştığını belirtti. Genç yaşlardan itibaren hazır gıda yerine doğal gıdalar tüketmeye dikkat ettiğini aktaran Düzgün, erken yatıp erken kalktığını söyledi.

Kontrol için geldiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı'nda, 100 yaşının üzerinde olduğu için pastalı kutlamayla karşılanan 1921 doğumlu Leyla Düzgün, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı.

"AİLE BAĞLARIMIZ HEP KUVVETLİ OLDU, SEVDİKLERİMLE YAŞADIM"

Sağlık için önce mutlu olmak gerektiğini vurgulayan Düzgün, "Ben, çocukluk ve erişkinlik döneminde de mutlu ve huzurlu oldum. Köy hayatı yaşadım, tarlada, bağda, bahçede çalıştım. Aile bağlarımız hep kuvvetli oldu ve bugüne dek hep sevdiklerimle yaşadım. Eşim, yıllar önce öldü, çocuğum da yoktu. Bana yeğenim sahip çıktı, beni yanına aldı. Evladım olsa belki bu kadar bakmazdı, Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Düzgün, "Biraz yoruluyorum, kuvvetim yok ama sağlığım çok şükür iyi. Uzun yaşamaktan çok memnunum fakat en kötü yanı sevdiklerimin ölümünü görmek" diyerek duygularını aktardı.

Covid-19 geçirdiğini ve endişelendiğini söyleyen Düzgün, "Hep sağlıklı oldum, bundan dolayı, Covid enfeksiyonunu hafif atlattım" dedi.

Gençlere uzun ve sağlıklı yaşamak için mücadele etmekten vazgeçmemelerini tavsiye eden Leyla Düzgün, "Önce inançlı olun. İyi beslenin, yemek seçmeyin ve erken yatın. İçki ve sigarayı bırakın. Dua ile ruhunuzu da doyurun" önerisinde bulundu.