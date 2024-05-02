ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 27 Nisan tarihinde uygulanan sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "ÖGG sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...