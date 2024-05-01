Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri 2024: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        2024 Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olarak iki oturumdan oluşmaktadır. DGS başvuru tarihi ve başvuru ücretine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 23:47 Güncelleme: 01.05.2024 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DGS başvuruları için geri sayım başladı. Sınava katılım gösterecek adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır" İşte 2024 DGS başvurularının başlayacağı tarih...

        2

        DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        DGS başvuruları 10 Mayıs tarihinde başlayacak 20 Mayıs'ta sona erecek.

        DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        DGS geç başvuruları 28 Mayıs tarihinde alınacak.

        3

        DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

        DGS başvuru ücreti henüz netlik kazanmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki DGS başvuru ücreti belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        2024 DGS NE ZAMAN?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da uygulanacak

        5

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması!
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması!
        Koton Mağazacılık talep toplama tarihleri
        Koton Mağazacılık talep toplama tarihleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da kuvvetli yağış!
        Ankara'da kuvvetli yağış!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri