DGS başvuruları için geri sayım başladı. Sınava katılım gösterecek adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır" İşte 2024 DGS başvurularının başlayacağı tarih...