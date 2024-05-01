Koton Mağazacılık halka arz kapsamında 30 Nisan tarihi itibarıyla talep toplamaya başladı. 3 gün boyunca talep toplayacak Koton Mağazacılık 30,50 TL fiyatıyla halka arz edildi. Halka açıklık oranı yüzde 16.5 olarak açıklanan Koton Mağazacılık, halka arz gelirinin yüzde 30-40'ını yeni mağaza açılışı ve depo otomasyon yatırımları için, geri kalanını işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor. Peki, "Koton halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Koton Mağazacılık hangi bankalarda var?" İşte Koton halka arz tarihleri...