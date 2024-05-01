Koton Mağazacılık talep toplama tarihleri: Koton halka arz ne zaman, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arzını onayladı. Halka arzının büyüklüğü 4,1 milyar TL olarak açıklanan Koton halka arzında toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtımı yapılacak. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Koton halka arz tarihlerini, hisse fiyatını ve olası lot dağıtım miktarlarını gündemine aldı. İşte Koton halka arzında talep toplama tarihleri ve katılım endeksine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Koton Mağazacılık halka arz kapsamında 30 Nisan tarihi itibarıyla talep toplamaya başladı. 3 gün boyunca talep toplayacak Koton Mağazacılık 30,50 TL fiyatıyla halka arz edildi. Halka açıklık oranı yüzde 16.5 olarak açıklanan Koton Mağazacılık, halka arz gelirinin yüzde 30-40'ını yeni mağaza açılışı ve depo otomasyon yatırımları için, geri kalanını işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor. Peki, "Koton halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Koton Mağazacılık hangi bankalarda var?" İşte Koton halka arz tarihleri...
KOTON HALKA ARZ NE ZAMAN?
Koton 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs günlerinde talep topluyor.
KOTON HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?
Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.
KOTON HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?
Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı şöyle;
2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)
2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)
2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)
3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)
3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)
4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)
4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)
4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)
KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Koton katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
KOTON HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.