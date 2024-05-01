Lila Kâğıt 30 Nisan Salı günü itibarıyla talep toplamaya başladı. Halka açıklık oranı yüzde 20,34 olarak açıklanan Lila Kâğıt halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar, kapasite artışı için kullanmayı planlıyor. Yayımlanan taslak izahname ile Lila Kâğıt talep toplama tarihleri, olası lot dağıtım sayıları ve hisse fiyatı gibi bilgiler netlik kazandı. Peki, "Lila Kâğıt halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Lila Kâğıt hangi bankalarda var?" İşte detaylar...