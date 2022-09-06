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Haberler Gündem 3. Sayfa 11 aracın lastiklerini kesti, "Hatırlamıyorum" dedi
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11 aracın lastiklerini kesti, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dedi

Bilecik'te, park halindeki 11 aracın lastiklerini bıçakla patlatan C.B., polisin takibiyle kısa sürede yakalandı. C.B. ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söyledi

11 aracın lastiklerini kesti,
11 aracın lastiklerini kesti, "Hatırlamıyorum" dedi
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DHA

Bilecik'te, park halindeki 11 aracın lastiklerini bıçakla patlatan C.B., kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı.

Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta park halindeki 11 aracın lastikleri 02.30 sıralarında bıçakla patlatıldı. Sabah işe gitmek için sokağa çıkan araç sahipleri, lastiklerini patlatıldığını görünce, durumu polise haber verdi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Bölgeye gelen ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüphelinin C.B. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü. C.B.'nin, çok alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Lastikleri görünce çok şaşırdığını ifade eden araç sahiplerinden Murat Sarı, "Sokaktaki 11 tane aracın lastiğini doğramışlar. Sabahleyin işe gittim. Bir telefon geldi, dediler ki 'lastiği patlatmışlar'. Geldik, durum belli. Sokakta bir düzensizlik var. Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor, çağırıyor, garip garip hareketler. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim" dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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