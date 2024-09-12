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        Haberler Bilgi Gündem 110. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama | Özel Güvenlik sınavı ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        110. dönem ÖGG sınav sonuçları: Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü uygulandı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından, ÖGG sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamaları beklenmeye başladı. 100 sorudan oluşan Özel Güvenlik sınavı, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silahlı sınava giren adaylar ise ek olarak 25 silah bilgisi sorusu cevapladı; bu bölüm de 50 puan üzerinden değerlendirilecek. İşte 2024 110. dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:53
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        ÖGG sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile erişim sağlanabilecek. Peki, Özel Güvenlik sınavı ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonucu sorgulama ekranı...

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        110. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 25 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.

        EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak.

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        2024 ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        2024 ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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