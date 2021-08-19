112 Acil'e korkunç saldırı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 10 Ağustos'ta öğle saatlerinde 5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Ahmet K., bilinmeyen nedenle istasyon binası dışında sağlık personellerine hakaret etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, sağlık görevlileri olup, biteni anlamaya çalışırken, Ahmet K., elindeki sopayla istasyonunun camını sopayla kırmaya çalıştı. Sağlık ekipleri de, istasyona girerek durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Sorguya alınan şüphelinin 3 farklı suçtan kaydı bulunduğu, alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

İfadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. O anlara ait bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüde, Ahmet K.'nın elindeki cisimle istasyon camına vurma çalıştığı, içerde bulunan sağlık görevlilerinin Ahmet K.'yı sakinleştirmek istediği görülüyor.