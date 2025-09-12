Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 116. Temel Eğitim ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        116. Temel Eğitim ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim sınavına giren adaylar ÖGG sonuçları sorgulamasına başladı. EGM tarafından 24 Ağustos tarihinde gerçekleşen sınavın ardından ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Sınav adı, Güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 17:28 Güncelleme: 12.09.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖGG sınav sonuçları sorgulanıyor. Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından EGM tarafından düzenlenen 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü yapılacak. Peki 116. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta?

        2

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Sınav adı, Güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek.

        ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde erişime açılacak. Sonuçların gün içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

        ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÖGG SINAV TAKVİMİ

        EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı, yılın geri kalanında iki kez düzenlenecek. 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü düzenlenecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"