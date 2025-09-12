116. Temel Eğitim ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim sınavına giren adaylar ÖGG sonuçları sorgulamasına başladı. EGM tarafından 24 Ağustos tarihinde gerçekleşen sınavın ardından ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Sınav adı, Güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
ÖGG sınav sonuçları sorgulanıyor. Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından EGM tarafından düzenlenen 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü yapılacak. Peki 116. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Sınav adı, Güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde erişime açılacak. Sonuçların gün içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.
ÖGG SINAV TAKVİMİ
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı, yılın geri kalanında iki kez düzenlenecek. 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü düzenlenecek.