ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH ÖN BAŞVURULARI

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle ön başvuruda bulundu.

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulundu.