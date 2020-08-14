Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 245.635'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.912 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 14 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 21 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 245 bin 635 ve can kaybının 5 bin 912 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 66 bin 892 test yapıldı, 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 968 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, vaka sayısı 245 bin 635 ve vefat sayısı 5 bin 912 oldu.

Toplam ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı ise %7,9 olarak açıklandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyonu geçti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 21 milyon 31 bin 94'e ulaştı. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 5 milyon 404 bin 847 kişi Kovid-19'a yakalandı.

VAKA SAYISINDA ABD İLK SIRADA

AA'da yer alan habere göre ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (3 milyon 224 bin 876),Hindistan (2 milyon 459 bin 613),Rusya (907 bin 758),Güney Afrika (572 bin 865),Peru (498 bin 555),Meksika (498 bin 380),Kolombiya (422 bin 519),Şili (380 bin 34),İspanya (379 bin 799),İran (336 bin 324),İngiltere (313 bin 798),Suudi Arabistan (294 bin 519),Pakistan (286 bin 674),Bangladeş (269 bin 115),Arjantin (268 bin 574) ve İtalya (252 bin 235). Türkiye'de vaka sayısı 245 bin 635'e ulaştı.

CAN KAYBI 751 BİN 815 OLDU

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: "Almanya (222 bin 269),Fransa (209 bin 365),Irak (164 bin 227),Filipinler (147 bin 526),Endonezya (132 bin 816),Kanada (121 bin 28),Katar (114 bin 281) ve Kazakistan (101 bin 372)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 751 bin 815 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 13 milyon 830 bin 221 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 449 bin 46 aktif vaka bulunuyor.