14 aydır tutuklu darbe girişimi sanığı emekli albaylara tahliye

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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kendisini sözde 'sıkıyönetim komutanı' olarak gösteren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekalet eden Emekli Albay Hakan Demirörs ile o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan Emekli Albay Bircan Karakaya'nın yargılanmalarına devam edildi. Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
DHA'nın haberine göre haklarında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs emek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istenen sanıklardan Bircan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesi önüne geldiklerini, içeri alınmadıklarını söyledi. Karakaya, "Nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadık. Sıkıyönetim ilan edildiğine dair bir şey bilmiyorduk. Sonradan sıkıyönetimden haberimiz oldu ama biz yine de Yurdakul Akkuş'un sıkıyönetim komutanı olduğunu bilmiyorduk. Kimin yasa dışı emir verdiğini de bilmiyorduk. Hakan ile birlikte otomobile binip nizamiyeden ayrıldık. Armut bahçesinde durum değerlendirmesi yaparken, Bölge Komutanı Seyfullah Saldık'ın emrine uyup geri döndük" savunmasını tekrarlayarak, beraatini ve tahliyesini istedi.
Daha önce açılan başka davada da tanık olarak dinlenen Hakan Demirörs ise nizamiyeye döndükten sonra, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan darbeci komutan Yurdakul Akkuş'un kapattırdığı 156 hattını kendisinin tekrar açtırdığını söyleyerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği yönündeki eski savunmasını tekrarlayarak, beraatini ve tahliyesini istedi.
Sanıkların avukatları, yaptıkları savunmalarının ardından beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan Bircan Karakaya ile Hakan Demirörs hakkında, her ne kadar anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan dava açılmışsa da sanıkların suçu işlemekte kaçınılmaz hataya düştükleri anlaşıldığından cezalandırılmalarına yer olmadığını karar verilerek tahliye etti.
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