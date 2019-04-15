Haftaya Venüs Plüton görünümü ile başlıyoruz. Bu görünüm ülkemiz haritasında yargı açısından önemli sınavların olduğunu, adil tutumların öne çıktığını gösteriyor. Şefkate ve ruhsallığa duyulan ihtiyaç artarken, ilahi adalet söylemleri güçleniyor. İlişkilerde bitişler ve başlangıçlar olası.

Merkür Koç burcuna ilerliyor; çabuk ve keskin düşünen, hızlı karar alan vasıflarımız belirginleşiyor. Merkür bu burçta rekabeti ve zihinsel telaşı tetikliyor. Bu transit boyunca düşünmeden konuşmamaya, sabırsızlık, yüzeysel ve kavgacı ifadelere dikkat etmek faydalı olur.

Güneş Boğa’ya geçiyor. Zevkler, temkin, konfor ve üretim arzuları artıyor. Ayakları yere sağlam basan, pratik, yapıcı yanlarımıza odaklanmalıyız. Boğa’nın yöneticisi Venüs Koç’a ilerlediği için önümüzdeki günlerde finansal konularda hareketli bir süreç başlıyor. Boğa’da seyreden Uranüs etkisiyle ruh ve maddenin dengelenmesi zorunluluğu iyice belirginleşiyor.

Venüs Koç burcuna ilerliyor. İlişkilerde baskın tutumlar, macera arayışları artarken, canlı, sıcak, rahat ve macera seven vasıflarımızı belirginleşiyor. Merkür ve Venüs eş zamanlı Koçta seyredecek o nedenle rekabetin, tartışmaların iyice alevleneceği görülüyor. Kaynakları ve ilişkileri kolay tüketen, derinleşmeyen, bencil ve patavatsız tutumlarımız nedeniyle sorunlar yaşayabiliriz. Kolay para kazanma hevesleri aksi sonuçlanabilir.