Terör örgütü PKK'nın yaptığı ilk eylemin yıldönümü olan 15 Ağustos öncesinde İzmir'de sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve molotof kokteylli eylem yapma arayışında oldukları tespit edilen kişilere yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama ve yakalama kararı alınarak merkez ve Menemen ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, hakkında toplatma kararı bulunan yayın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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