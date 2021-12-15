Uluslararası Çay Günü ilk kez 15 Aralık 2005 yılında Delhi'de kutlandı. O günden bu yana, dünyada özellikle çay üreten Çin, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kenya, Malezya, Malavi, Nepal, Sri Lanka, Tanzanya, Uganda ve Vietnam'da kutlanıyor. Uluslararası Çay Günü'nün amacı; otoritelerin ve halkın dikkatini, uluslararası çay pazarında yaşanan sorunlara, ayrıca çay plantasyonları ve işleme işletmelerinde yer alan işçilerin durumuna çekmektedir. Ayrıca kutlamanın organizatörleri, diğer endüstriyel devlerle rekabete dayanmayan siyah ve yeşil çay üretip satan küçük firmalardaki durumun iyileştirilmesi amacını da sürdürüyorlar.

2005 yılında Asya ve Afrika'daki sendikalar, küçük çay üreticileri ve sivil toplum örgütleri tarafından, küçük çay üreticileri için işçi ücretleri ve adil fiyatlar konusundaki meseleleri ele almak üzere başlatıldı. Yeni Delhi'deki Çay Konferansı, düzensiz rekabet, arazi mülkiyeti, güvenlik düzenlemeleri, kadınların hakları, sosyal güvenlik ve yaşama ücretlerini düzenlemeye yardımcı olmak için işçilerin ve küçük üreticilerin hakları konusunda bir Deklarasyon ile çıktı. Başka bir organizasyon olan Hindistan Çay Kurulu, BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne resmi tatil olma ümidiyle Çay Günü'nü önerdi.

Çay endüstrisi, dünyadaki milyonlarca insanı sabahları çay bardağı ile sağlar. Hindistan'ın en büyük çay üreticilerinden biri, çayların toplumlarında ve ticaret için bir meta olarak önemini kabul etmektedir. Bununla birlikte, çay endüstrisindeki çalışanların çalışma koşullarının çoğu hala çok fazla gelişme gerektirmektedir.