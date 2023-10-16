15 Ekim reyting sonuçları: AB ve total reyting zirve yarışı: Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star

15 Ekim reyting sonuçları: AB ve total reyting zirve yarışı: Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star

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15 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle prime time'da ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki 15 Ekim AB ve total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.