Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 15 Ekim reyting sonuçları: AB ve total reyting zirve yarışı: Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star

        15 Ekim reyting sonuçları: AB ve total sıralamada hangi yapım kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 15 Ekim Pazar yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 07:13 Güncelleme: 16.10.2023 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        15 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle prime time'da ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Hemen belirtelim ki 15 Ekim AB ve total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        2

        15 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        15 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        EURO 2024'teyiz!
        EURO 2024'teyiz!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        Dere yatağında cansız beden bulundu
        Dere yatağında cansız beden bulundu
        'Düğüne elektrik verme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
        'Düğüne elektrik verme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Bekle bizi Almanya!
        Bekle bizi Almanya!
        10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
        10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!