Alman Siemens'in 2017 yılında Fransız Alstom'un demiryolu biriminin yüzde 50'sini satın almasına yönelik anlaşma Avrupa Birliği tarafından reddedildi.
AB Komisyonu'nun kararı, Fransa ve Almanya'nın Avrupalı bir demiryolu devi yaratma hayallerini suya düşürürken, AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, birleşmenin yüksek hızlı tren ve demiryolu sinyalizasyon sistemlerindeki rekabete zarar vereceğini belirtti.
Komisyon kararında, iki şirketin rekabete yönelik ciddi endişeler karşısında kayıtsız kaldığını belirtti. Alstom ve Siemens, geçen haftalarda endişelerini azaltmak için komisyona bir tedbir paketi sunduğunu duyurmuş ve bu kapsamda Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Vestager ile bir araya gelmişti.
Karar öncesinde Alstom CEO'su Henri Poupart-Lafarge, Avrupa Komisyonu'nun büyük olasılıkla birleşmeye onay vermeyeceğini belirtmişti. Le Figaro'ya konuşan Lafarge, kararın politik önyargılara dayandığını söylemişti.
— Margrethe Vestager (@vestager) February 6, 2019
Siemens-Alstom anlaşması hem Almanya hem de Fransa´da politik destek alırken, söz konusu birleşmenin başta Çin merkezli CRRC olmak üzere Avrupa merkezli ray şirketlerinin dış rekabetle daha iyi mücadele etmesine olanak sağlayacağına inanılıyor. Brüksel ise, söz konusu birleşmenin AB´deki rekabeti tehdit edebileceğini düşünüyor.
ÇİN TEHDİDİNE KARŞI BİRLEŞECEKLERDİ
Alstom - Siemens Mobility birleşmesi Çin devleti tarafından desteklenen CRRC’nin, dünyada ve özellikle Avrupa’da artan tehdidine karşı atılan bir adım olarak yankı bulmuş ve birleşme ile oluşacak şirketin demiryolu araçları üretiminde dünya ikincisi, sinyalizasyon alanında da dünya birincisi haline geleceği vurgulanmıştı.
Öte yandan, birleşme AB Komisyonu'nun yanı sıra çeşitli kesimlerce de endişeyle karşılanmıştı. Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, birleşmenin bir Avrupa lideri oluşturduğu iddialarına karşı çıkarak, "Birleşme, sektöründe bir Avrupa lideri değil, bir Alman lideri ortaya çıkarmıştır." derken, pek çok Fransız da birleşmenin Alstom'u yutacağını iddia etmişti.
Karar sonrası ilk sektörel açıklama ise Kanadalı üretici Bombardier'den geldi. Memnuniyetini ifade eden Bombardier, birleşme için "Tüm Avrupa demiryolu pazarının rekabetçiliğini ciddi şekilde baltalayabilirdi." dedi. Şirket yetkilisi Daniel Desjardins birleşmenin gerçekleşmesi durumunda yolcuların ve vatandaşların bedel ödemek zorunda kalacağını söyledi.
Fransa'nın köklü demiryolu ve tren üreticilerinden 1928 yılında kurulan ve yüzde 19,9'u Fransız devletine ait olan Alstom, hızlı tren (TGV) ve tramvay imalatı alanında 32 bin 800 kişi istihdam ediyor. Alman teknoloji devi Siemens'in demiryolu sektöründe faaliyet gösteren kanadı Siemens Mobility'nin ise 27 bin 100 çalışanı bulunuyor.
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