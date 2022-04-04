Emlak vergisi peşin veya iki taksitle ödenebiliyor. İlk taksit 1 Mart – 31 Mayıs tarihlerinde, ikinci taksit ise 1- 30 Kasım arasında ödeniyor. Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, hiçbir geliri olmayanlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisi istisnası uygulanıyor. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanma hakkı bulunanlar vergi istisnasından yararlanmak için başvuruyu belediyelere yapabilir. İşte emlak vergisi ile ilgili merak edilenler ve cevapları:

1-YENİ EMEKLİ OLDUM, HEMEN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Yıl içinde emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir. 2021 yılında emekli olan kişiler bu yıldan itibaren muafiyetten yararlanmaya başlar. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında emekli olan kişiler ise gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilecekler.

2-EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDE 200 METREKARE HESABI NASIL YAPILIYOR?

Mesken olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü yapılarak brüt alan bulunuyor. Dıştan dışa ölçüm yapılamayan hallerde dairenin net kullanım alanı üzerinden brüt metrekare hesaplanır. Net kullanım alanına yüzde 25 ilave edilir.

3-SİTENİN OTOPARKI 200 METREKARE HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINIR MI?

Kat maliklerinin ortak kullanımına tahsis edilen ve bağımsız olarak tasarrufu mümkün olmayan kömürlük, çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer daireleri, garaj gibi eklentiler arsa payı oranında bağlı olduğu bina ile birlikte dikkate alınıyor. Bu tür ortak kullanım alanlarından gelen hisse payları ilave edildikten sonra brüt alan 200 metrekareyi aşarsa muafiyet uygulanmaz.

4-BABAMDAN DOLAYI YETİM AYLIĞI ALIYORUM, EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı veya dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunmaması halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler.

5- BOŞ DÜKKÂNIM BULUNUYOR VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmak emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya engel teşkil etmez.

6- HEM KENDİ ÇALIŞMAMDAN HEM DE EŞİMDEN DOLAYI İKİ EMEKLİ AYLIĞI ALIYORUM, EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli, dul veya yetim aylığı gibi birden fazla maaş alanlar da başka bir gelirleri yoksa vergi muafiyetinden yararlanabilirler.

7-BAHÇELİ KARGİR EVDE HİSSEDARIM, OTURDUĞUM EV İÇİN VERGİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene, tek meskende hisseye veya intifa hakkına sahip bulunan ve emekli aylığından başka geliri olmayanlar vergi muafiyetinden yararlanabilir. Ancak, birden fazla meskeni olanların veya birden fazla meskende hisseye sahip olanların muafiyetten yararlanma hakkı bulunmuyor. Miras yoluyla da olsa başka bir evde hissedar olanlar muafiyetten yararlanamaz.

8-MİRAS KALAN METRUK BİR EVE HİSSEDARIM, MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Yaşanılmayacak durumda, metruk, yıkık durumda olan meskenler ikinci ev olarak kabul edilmez. Hissedar veya tamamına sahip olunan ev harabe durumda ise sahip olunan başka bir mesken için emlak vergisi muafiyeti uygulanır.

9- EVİMİ KİRAYA VERDİM KENDİM DE KİRADA OTURUYORUM, VERGİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

Sahip olduğu tek meskeni kiraya veren ancak kendisi de kirada oturanlar vergi muafiyetinden yararlanabilirler.

10-EŞİM ADINA KİRALANMIŞ EVDE OTURUYORUM, KİRADAKİ EVİM İÇİN MUAFİYET UYGULANIR MI?

Uygulanmaz. Meskenini kiraya verdiği halde kendisi kirada oturmayıp bir başkasının yanında oturan veya kira sözleşmeleri eşi adına düzenlenen emekliler vergi muafiyetinden yararlanamaz.

11-DOĞUM YAPTIĞIM İÇİN ÜCRETSİZ İZNE AYRILDIM, MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Emlak vergisi mükellefiyetinin doğduğu yılın başında uzun süreli ücretsiz izinde olanlar, hiçbir gelirleri yoksa o yıl için emlak vergisinden muaf olabilirler.

12-SADECE BİR YAZLIĞIM VAR, EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

İndirimden yararlanabilmek için yazlık olarak kullanılan meskende sürekli ikamet edilmesi gerekiyor. Yılın belli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan yazlık konutlar için vergi muafiyeti uygulanmıyor. Yazlığın yaz kış kullanılması halinde, tek mesken olması koşuluyla vergi muafiyetinden yararlanmak mümkün bulunuyor. Yazlığın yaz kış kullanıldığının elektrik, su, kablolu televizyon vs faturasıyla kanıtlanması gerekir.

13-EMEKLİYİM AMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞIYORUM. EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlere vergi muafiyeti uygulanmaz. Muafiyetten yararlanabilmek için emeklilerin sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları dışında başka gelirinin bulunmaması gerekiyor.

14-KARI KOCA EMEKLİYİZ, AYRI AYRI EVLERİMİZ VAR. İKİ EV İÇİN DE MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR MİYİZ?

Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kendisi kirada oturanlar vergi muafiyetinden yararlanabilirken, kira ödemeksizin bir başkasının yanında oturan emekliler kiraya verdikleri mesken için muafiyetten yararlanamazlar. Örneğin, ikisi de emekli olan çift, kocaya ait evde oturuyor, kadına ait ev kirada ise sadece kocaya ait ev için emlak vergisi muafiyeti uygulanır. Kadına ait ev kirada değil ise iki ev için de muafiyet uygulanır.

15-300 METREKARELİK EVDE 1/3 ORANINDA HİSSEM BULUNUYOR. BU HİSSE İÇİN VERGİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için tek başına ya da hisseli olarak sahip olunan konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması gerekir. 200 metrekareyi aşan evdeki hisse payı 200 metrekareden az olsa bile muafiyet uygulanmaz.