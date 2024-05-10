Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yandı - En son haberler

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yandı!

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Edirne istikametine seyir halindeki servis midibüsünde yangın çıktı. Polis ekipleri köprü yolunu trafiğe kapatırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 08:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, saat 07.15 sıralarında, D-100 karayolu Edirne istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yürekleri hoplatan bir yangın yaşandı.

        SERVİS MİDİBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, seyir halindeki servis midibüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, minibüsü emniyet şeridine çekti.

        İTFAİYE VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

        REKLAM

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sağ şeritteki midibüsün etrafına dubalar koyarak önlem aldı.

        YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

        Yangın nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa’ya geçenler için yol, bir süre trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken servis midibüsünde hasar meydana geldi.

        TÜM ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILDI

        Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Minibüsün söndürülmesinin ardından tüm şeritler trafiğe açıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması