Edip Akbayram, BKM organizasyonuyla düzenlenen Denizbank Açıkhava Konserleri'nde şarkılarını savaşları protesto etmek için söyledi.

15 yıl aradan sonra tekrar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Akbayram, seyircileri “Öncelikle her konserimizde söylediğimiz gibi dünyadaki bütün savaşlara inat, dünya üstündeki tüm dostlarımıza sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyorum. Bu şarkıları 15 yıl önce burada söylemiştim. Yıllar sonra bugün burada sevgili dostlarla böyle bir akşamı paylaşıyor olmak çok güzel” sözleriyle selamladı.

Konserini 17 kişilik senfoni orkestrasıyla gerçekleştiren Edip Akbayram, ‘Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz’, ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Metris’, ‘Gönül Dağı’, ‘Aldırma Gönül’in de aralarında olduğu hit şarkılarını seslendirdi. Akbayram'ı izleyenler arasında Sagopa Kajmer, Kubat, Fırat Danış, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Doğan Akdoğan ve Pelin Umay gibi ünlü simler de vardı. Edip Akbayram, konserin ikinci yarısına dede olduğunun müjdesini vererek “Bir sevincimi daha paylaşmak istiyorum sizlerle; dede oldum. Lavin bebek beni âşık etti kendine. Sevgili kızım Türkü’ye çok teşekkür ediyorum" sözleriyle başladı.











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