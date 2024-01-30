1600 rakımlı Çangal Dağı havadan görüntülendi
Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çangal Dağı, doğaseverleri ağırlıyor
Ayancık ilçesi yakınlarındaki 1600 rakımlı Çangal Dağı, kentin önemli turizm alanlarından Akgöl Tabiat Parkı'nı da barındırıyor.
İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesi kış aylarında da doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Bölgede karın yağmasıyla oluşan manzarayı görmeye gelenlerden Sinan Yıldız, "İki gündür kar yağıyor. Biz de arkadaşlarla eğlenmeye geldik" dedi.
Güzel manzarada eğlenmeye geldiklerini belirten Engin Ekim ise "Karın tadını çıkarmak istedik. Gayet güzel manzaramız var. Çangal bölgesine herkesi bekleriz" dedi.
Çangal Dağı'nda kar yağışıyla oluşan kış manzaraları dron ile görüntülendi.