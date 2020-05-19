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17. doğum gününde 19 Mayıs’ı Vali olarak kutladı

Balıkesir’de Vali Ersin Yazıcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 17. yaşını kutlayan 19 Mayıs doğumlu 11. sınıf öğrencisi Serhat Ataş’a sürpriz yaparak koltuğunu devretti. 19 Mayıs Valisi Ataş ilk olarak şehitliğe gidip dua etti ardından polis ve jandarma ekipleriyle birlikte kortej eşliğinde vatandaşlara bayrak dağıttı

balıkesir
HABERTURK.COM

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Vali Ersin Yazıcı, koltuğunu 19 Mayıs’ta 17. yaş gününü kutlayan Mebruke Hakkı Kabakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Serhat Ataş’a doğum günü sürprizi yaparak devretti.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, 19 Mayıs Valisi Serhat Ataş, valilik koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak Şehitliğe giderek vatan savunmasında canlarını feda eden Mehmetçikler için dua etti.

Ataş daha sonra makam aracıyla birlikte polis ve jandarma ekipleriyle kortej oluşturarak şehir turu attı, halkın bayramını kutladı, vatandaşlara bayrak hediye etti. Ataş “Beni valilikten arayıp Balıkesir Valisi olduğumu söylediklerinde şaşırdım. Doğum günümde Valimiz Ersin Yazıcı bana sürpriz yaparak görevini devretti. Benim için en ilginç doğum günlerinden biri oldu” dedi.

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