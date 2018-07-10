17 yaşındaki Alyssa Carson Mars’a ayak basan ilk insan olacak!

17 yaşındaki Alyssa Carson, 2033 yılında gerçekleşecek proje kapsamında, Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından Mars’a ayak basan ilk insan olması için eğitiyor. 3 yaşından beri astronot olmanın hayalini kuran Alyssa Carson, böylelikle hem Mars'a ayak basan ilk insanlardan biri olacak, hem de oldukça genç bir yaşta hayalini gerçekleştirecek